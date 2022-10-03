Şanlıurfa gündem haberi | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Şanlıurfa'da - Son Dakika
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Şanlıurfa gündem haberi | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Şanlıurfa'da

03.10.2022 10:07
Şanlıurfa gündem haberi | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Şanlıurfa'da

Şanlıurfa bölgesinden gelen habere göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Bakan Vahit Kirişçi'yi GAP Havalimanında Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, ilçe belediye başkanları ve partililer karşıladı.

Şehir Buluşmaları çerçevesinde şehre gelen Kirişci, kentte bulunan basın mensupları ile bir otelde bir araya geldi.

Bakan Kirişci, gün içinde ziyaret ve temaslarını sürdürecek.

(Ahmet Kolsuz - Bekir Şeyhanlı - İHA)

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Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Salih Ayhan, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa gündem haberi | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Şanlıurfa'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa gündem haberi | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Şanlıurfa'da - Son Dakika
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