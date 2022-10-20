Şanlıurfa gündem haberleri | AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ak Parti Üyeliğinden ve Milletvekilliğinden İstifa Ettiğini" Duyurdu

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, "AK Parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini" duyurdu. Fakıbaba, "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" dedi.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "AKP üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini" açıkladı. Fakıbaba'nın açıklaması şöyle:

"2003'te üyesi olduğum AK Partide değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. Ak Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."

Böylece AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 287'den 286'ya düştü.