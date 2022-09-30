Şanlıurfa gündem haberleri: Ayvalık'ta Yunan vatandaşını 700 bin TL dolandıran şüpheliler, Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa gündem haberleri: Ayvalık'ta Yunan vatandaşını 700 bin TL dolandıran şüpheliler, Şanlıurfa'da yakalandı

30.09.2022 19:20
Şanlıurfa gündem haberleri: Ayvalık'ta Yunan vatandaşını 700 bin TL dolandıran şüpheliler, Şanlıurfa'da yakalandı

Şanlıurfa gündem haberi: BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Yunan vatandaşı bir kadını, isminin FETÖ terör örgütüne karıştığını söyleyerek, yaklaşık 700 bin TL dolandıran 9 şüpheli, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Yunan vatandaşı bir kadını, isminin FETÖ terör örgütüne karıştığını söyleyerek, yaklaşık 700 bin TL dolandıran 9 şüpheli, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Geçen 5 Temmuz'da, Ayvalık'ta yaşayan Yunan vatandaşı A.R'yi (72) telefonla arayan dolandırıcılar, yaşlı kadına isminin FETÖ terör örgütüne karıştığını, bu olaydan kurtulması için para vermesi gerektiğine ikna etti. A.R., dolandırıcılara 10 bin Euro nakit verirken, 30 bin Euro değerinde de ziynet eşyası verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.R., polise giderek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmanın ardından 9 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerin Şanlıurfa'da olduğunun tespit edilmesinin ardından Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 7 personel, geçen 24 Eylül tarihinde bu şehre gitti. 4 günlük takibin ardından 11 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.H.E.K. (33), Ö.F.K. (27), H.T. (27), A.D. (21), İ.D. (20), A.G. (22), M.T. (25), H.B. (29) ve Ö.B. (24) yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 dizüstü bilgisayar, 3 tuşlu telefon, 6 akıllı telefon, 6 sim kart, 4 sim kart muhafazası ve 6 flash belleğe el konuldu.


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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa gündem haberleri: Ayvalık'ta Yunan vatandaşını 700 bin TL dolandıran şüpheliler, Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa gündem haberleri: Ayvalık'ta Yunan vatandaşını 700 bin TL dolandıran şüpheliler, Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika
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