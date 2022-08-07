Şanlıurfa gündem haberleri | Şanlıurfa'da baraj gölüne düşen genç boğuldu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde baraj gölüne düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Gaziantep'ten piknik için Halfeti'ye gelen Musa Kayatürk (26), Birecik Baraj Gölü civarında gezerken ayağının kayması sonucu göle düştü.
Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen su altı polisi, Kayatürk'ün cesedini sudan çıkardı.
Ceset otopsi için Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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