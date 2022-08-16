Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa sınır hattına saldıran 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa sınır hattına saldıran 13 terörist etkisiz hale getirildi

16.08.2022 14:18
Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa sınır hattına saldıran 13 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınır hattına teröristlerce düzenlenen saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınır hattına teröristlerce düzenlenen saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerce Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun şehit olduğu, yaralanan 4 askerin de tedavisine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonrasında bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtaları ile vurulduğu, ilk belirlemelere göre 13 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa sınır hattına saldıran 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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