Şanlıurfa gündem haberleri: Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Zehra Noyan'ın (39) kullandığı 63 ADG 377 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki İrem Semra Noyan (11) ve Gülsena Noyan (9) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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