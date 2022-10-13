Şanlıurfa gündem haberleri: Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa gündem haberleri: Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

13.10.2022 09:20
Şanlıurfa gündem haberleri: Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Zehra Noyan'ın (39) kullandığı 63 ADG 377 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki İrem Semra Noyan (11) ve Gülsena Noyan (9) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa gündem haberleri: Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa gündem haberleri: Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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