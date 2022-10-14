Şanlıurfa gündem haberleri | Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile JASAT ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

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