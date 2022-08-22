Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, Şanlıurfa'nın arkeolojik açıdan zengin bir kent olduğunu ve bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, kazı çalışmalarını hassas bir şekilde sürdüren kazı ekibine ve kazı çalışmalarını destek sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Salih Ayhan, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa gündem haberleri... Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Sefertepe'yi ziyaret etti - Son Dakika

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