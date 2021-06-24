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Şanlıurfa güneşte 50 dereceyi gördü - Son Dakika

Şanlıurfa güneşte 50 dereceyi gördü

24.06.2021 15:13

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da bir vatandaş hava sıcaklığını babasından kalma antika termometreyle ölçtü. Gölgelik alanda yaklaşık 35 dereceyi gösteren termometre, güneşin altında ise yaklaşık 50 dereceyi gösterdi.

Şanlıurfa'ya yaşayan bir vatandaş, hava sıcaklığını ölçmek için ilgin bir yol seçti. Dijital termometre yerine babadan kalma antika termometreyi yanına alıp Balıklıgöl'e giden 60 yaşındaki İsmail Tiryakioğlu, hem gölgede hem de güneşin altında Şanlıurfa sıcağını ölçtü. İlk önce gölgede sıcaklığı ölçen Tiryakioğlu, daha sonra ise termometre ile güneşin altında ölçüm yaptı. Antika termometre gölgede 35 dereceyi gösterirken, güneşin altında ise 3 dakika içerisinde 50 dereceye fırladı.
Kronik rahatsızlığı olduğu için başına sardığı ıslak havlu ile ölçümü yapan Tiryakioğlu, sokakta gezen vatandaşların ne kadar sıcağa maruz kaldığını babadan kalma antika termometre ile göstermiş oldu.
Kronik hastalığı olduğu için doktorun sıcak havada dışları çıkmaması gerektiğini tavsiye ettiğini söyleyen Tiryakioğlu, "Hava çok sıcak, kronik rahatsızlığım olduğu için doktorum sıcak havalarda dışarı çıkmamamı söyledi. Özellikle saat 10.00 ile 15.00 arası ben de hava sıcaklığını merak ederek başıma havlu sarıp çıktım. Kız kardeşim yaz ayında Şanlıurfa havasının çok sıcak olduğunu bildiğinden güneşten korunmam için Hacdan gelirken bana başıma takmam için şemsiye getirmişti. Ben şu anda onu kullanmak istemedim çünkü havlu ile yetiniyorum. Buraya gölgelenmek için geldim ve babamdan kalma bir termometre cihazım vardı. Hava sıcaklığını net ölçmek için onu da yanımda getirdim. Şu anda ağaç altında, gölgede 35 - 40 derece. Şimdi güneşe çıkartacağım ve hep birlikte kaç derece olduğunu görelim" dedi.
Güneşte 15 derece fark etti
Tiryakioğlu daha sonra termometreyi alıp güneşte ölçüm yaptı. Gölgede yaklaşık 35 derece olan hava sıcaklığının güneşte ise yaklaşık 50 dereceye çıktığı görüldü.

Şanlıurfa güneşte 50 dereceyi gördü
Şanlıurfa güneşte 50 dereceyi gördü
Şanlıurfa güneşte 50 dereceyi gördü
Şanlıurfa güneşte 50 dereceyi gördü

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa güneşte 50 dereceyi gördü - Son Dakika


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