Şanlıurfa güneydoğu'nun simgelerinde kar güzelliği - Son Dakika

Güneydoğu'nun simgelerinde kar güzelliği

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışıyla, Adıyaman kent merkezi ile Şanlıurfa'nın simgesi haline gelen Göbeklitepe ve Balıklıgöl'de eşsiz manzaralar oluştu.

Güneydoğu'yu dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Birçok kentte kar nedeni ile okullar tatil edildi, sürücüler yolda ilerlemekte zorlandı. Beyaz örtü ise şehirlerde seyirlik manzaralar ortaya çıkardı. Adıyaman'da ortaya çıkan görüntüleri ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf tutkunları sokaklara indi.

BALIKLIGÖL VE GÖBEKLİTEPE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Şanlıurfa'da 3 yıl sonra etkili olan kar yağışıyla Balıklıgöl ile Göbeklitepe beyaza büründü. Kentin simgesi olan Balıklıgöl ile insanlık tarihinin başlangıç noktası kabul edilen Göbeklitepe'de seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Okulların bugün ve yarın tatil edilmesiyle öğrenciler kartopu oynarken, tarihi ve turistik yerler ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, beyaz örtüye bürünen tarihi Urfa kalesi ve Balıklıgöl'de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.