Şanlıurfa güneydoğunun en büyük hayvan pazarı siverek'te hizmete girdi - Son Dakika

Güneydoğunun en büyük hayvan pazarı Siverek'te hizmete girdi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bölgenin en büyük hayvan pazarı olan canlı hayvan satış pazarı hizmete açıldı.

Siverek- Çermik karayolu üzerinde 100 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen hayvan pazarı, bölgenin en büyük pazarı olma özelliği taşıyor. Modern ölçü araçları, çok sayıda hayvan indirme-bindirme rampaları, bin araçlık otoparkın yanı sıra idari binası, sosyal tesisleri ile hizmete açıldı. Kapalı hayvan alım-satım alanlarının sayesinde esnaf ve hayvanlar yaz aylarında sıcaktan, kış aylarında ise yağmurdan korunacak. Yeni alanın hayırlı olmasını dileyen pazar esnafı, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'a teşekkür etti.