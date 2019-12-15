Şanlıurfa-güvercin borsasında ikinci el otomobil fiyatına kuş satılıyor - Son Dakika

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Şanlıurfa-güvercin borsasında ikinci el otomobil fiyatına kuş satılıyor
6 saat önce
Güvercin borsasında ikinci el otomobil fiyatına kuş satılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:56 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA-Güvercin borsasında ikinci el otomobil fiyatına kuş satılıyor
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