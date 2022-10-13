Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Viranşehir ilçesindeki yol kontrol uygulamasında durumundan şüphelendiği kamyonda arama yaptı. Jandarma tespit köpeği ile yapılan aramada 100 adet kaçak cep telefonu, 230 paket kaçak sigara ile 8 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Kamyon şoförü B.G. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Jandarma köpeği kaçakçılığa geçit vermedi - Son Dakika

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