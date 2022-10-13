Son dakika haberi! Jandarma köpeği kaçakçılığa geçit vermedi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Jandarma köpeği kaçakçılığa geçit vermedi

13.10.2022 12:58

Son dakika haberler... Jandarma köpeği kaçakçılığa geçit vermedi Gümrük kaçağı cep telefonları ve sigara ele geçirildi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından durdurulan kamyonda, gümrük kaçağı 100 cep telefonu, 230 paket sigara ile 8 kilogram çay ele geçirildi.

Jandarma köpeği kaçakçılığa geçit vermedi

Gümrük kaçağı cep telefonları ve sigara ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından durdurulan kamyonda, gümrük kaçağı 100 cep telefonu, 230 paket sigara ile 8 kilogram çay ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Viranşehir ilçesindeki yol kontrol uygulamasında durumundan şüphelendiği kamyonda arama yaptı. Jandarma tespit köpeği ile yapılan aramada 100 adet kaçak cep telefonu, 230 paket kaçak sigara ile 8 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Kamyon şoförü B.G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Jandarma köpeği kaçakçılığa geçit vermedi - Son Dakika

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