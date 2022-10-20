Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisakı tespit edilen 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Adreslerinde dijital materyaller ele geçirilen şüphelilerin, emniyette sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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