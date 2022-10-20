Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

20.10.2022 16:06
Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa haberi: ŞANLIURFA'da, polis ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, polis ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisakı tespit edilen 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Adreslerinde dijital materyaller ele geçirilen şüphelilerin, emniyette sorgusu sürüyor.


Kaynak: DHA
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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