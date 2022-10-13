Şanlıurfa 3. sayfa haberi: Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü: Önce bıçakladı sonra da kolundan tutup yerde sürükledi - Son Dakika
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Şanlıurfa 3. sayfa haberi: Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü: Önce bıçakladı sonra da kolundan tutup yerde sürükledi

13.10.2022 12:59

Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü: Önce bıçakladı sonra da kolundan tutup yerde sürükledi Kadın ve çocukların çabası adamı durduramadı Yaralıya daha fazla zarar vermemesi için dakikalarca dil döktüler Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahsı bıçakla...

Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü: Önce bıçakladı sonra da kolundan tutup yerde sürükledi

Kadın ve çocukların çabası adamı durduramadı

Yaralıya daha fazla zarar vermemesi için dakikalarca dil döktüler

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahsı bıçakla yaralayan adam, daha sonra kolundan tutup yerde sürükledi. O anları cep telefonuyla çeken kadın ve çocuklar, adamın yerdeki şahsa daha fazla zarar vermemesi için dakikalarca dil döktü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre ilçede yaşayan Mehmet Y. ile Dündar K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet başladı. Bindikleri otomobille boş bir alana giderek park eden şahıslar arasında kavga çıktı. Otomobilin içerisinde yaşanan kavgada Mehmet Y., Dündar K.'yi bıçakladı. Yaralanan şahıs otomobilden inerek uzaklaşmaya çalıştı. Arkasından giden Mehmet Y., şahsı yere düşürdü.

Dehşet anları kameraya yansıdı

Kanlar içerisinde kalan Dündar K.'nin kolundan tutan Mehmet Y., yerde sürüklemeye başladı. Olayı görerek cep telefonuna kaydeden kadın ve çocuklar, Mehmet Y.'nin adama daha fazla zarar vermemesi için dakikalarca dil döktü. Dündar K.'yi bırakan şahıs, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi

Yaralının yanına giden kadın ve çocuklar, daha sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Birecik Devlet hastanesine kaldırılan şahıs durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis zanlıyı kısa sürede yakaladı

Olay yerine giden polis ekipleri, otomobile binerek uzaklaşan şahsın Mehmet Y. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa 3. sayfa haberi: Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü: Önce bıçakladı sonra da kolundan tutup yerde sürükledi - Son Dakika

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