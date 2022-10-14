Şanlıurfa haber! Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü - Son Dakika
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Şanlıurfa haber! Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü

14.10.2022 00:57
Şanlıurfa haber! Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü

Şanlıurfa 3. sayfa haberi | Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahsı bıçakla yaralayan adam, daha sonra kolundan tutup yerde sürükledi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahsı bıçakla yaralayan adam, daha sonra kolundan tutup yerde sürükledi. O anları cep telefonuyla çeken kadın ve çocuklar, adamın yerdeki şahsa daha fazla zarar vermemesi için dakikalarca dil döktü.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik'e bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ilçede yaşayan Mehmet Y. ile Dündar K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet başladı. Otomobille boş bir alana giderek park eden şahıslar arasında kavga çıktı. Otomobilin içerisinde yaşanan kavgada Mehmet Y., Dündar K.'yi bıçakladı. Yaralanan şahıs, otomobilden inerek uzaklaşmaya çalıştı. Arkasından giden Mehmet Y., şahsı yere düşürdü.

Dehşet anları kameraya yansıdı

Mehmet Y., kanlar içerisinde kalan Dündar K.'yi yerde sürüklemeye başladı. Olayı görerek cep telefonuna kaydeden kadın ve çocuklar, Mehmet Y.'nin adama daha fazla zarar vermemesi için dakikalarca dil döktü. Dündar K.'yi bırakan şahıs, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi

Yaralının yanına giden kadın ve çocuklar, daha sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis zanlıyı kısa sürede yakaladı

Olay yerine giden polis ekipleri, otomobile binerek uzaklaşan şahsın Mehmet Y. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
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Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada İşçiler çalışırken fabrikanın duvarı çöktü İşçiler çalışırken fabrikanın duvarı çöktü
Kaynak: İHA

Karşıyaka, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa haber! Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü - Son Dakika

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