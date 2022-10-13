Başkan Küpeli: 'Eskişehir OSB pek çok avantaja sahip cazip bir bölge'

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Fabrika duvarının yıkılması sonucu 3 işçi yaralandı - Son Dakika

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