Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

16.10.2022 15:22
Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da hakkında 3 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'da hakkında 3 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten adam öldürme", "silahla tehdit" ve "sulamaya, içme sularının sağlanmasına ve afetlerden korumaya yarayan tesislere zarar verme" suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.R.S'nin Karaköprü ilçesinde olduğunu belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Suç Araştırma Timi, Şanlıurfa, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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