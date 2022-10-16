İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ( JASAT ), "kasten adam öldürme", "silahla tehdit" ve "sulamaya, içme sularının sağlanmasına ve afetlerden korumaya yarayan tesislere zarar verme" suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.R.S'nin Karaköprü ilçesinde olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Suç Araştırma Timi, Şanlıurfa, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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