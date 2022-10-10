Şanlıurfa haber | Şanlıurfa'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne 5 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa haber | Şanlıurfa'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne 5 gözaltı

10.10.2022 00:58
Şanlıurfa haber | Şanlıurfa'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne 5 gözaltı

Şanlıurfa haberler... Şanlıurfa'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) cezaevlerinde hak ihlalleri olduğu gerekçesiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) cezaevlerinde hak ihlalleri olduğu gerekçesiyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama sonrası izinsiz yürüyüş yapan grup ile polis arasında çıkan arbede sonucu 5 kişi gözaltına alındı.

HDP Şanlıurfa İl Teşkilatı ve çeşitli illerden gelen milletvekilleri, cezaevlerinde hak ihlalleri olduğu gerekçesiyle durumu protesto etmek için Haliliye ilçesindeki Topçu Meydanında basın açılaması yaptı. Türkçe ve Kürtçe yazılı pankartların açıldığı basın açıklaması sonrası bir grup yürüyüş yapmak istedi. Emniyet ekipleri yürüyüşe izin vermeyince gerginlik çıktı. Göstericiler ile polis arasında çıkan arbede sonrası 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa haber | Şanlıurfa'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne 5 gözaltı - Son Dakika

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