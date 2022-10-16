Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

16.10.2022 13:37
Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Sumaklı kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Vehbi Arhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Mahalleye giden jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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