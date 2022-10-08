Şanlıurfa haberi... Viranşehir'de silahlı kavga: 1 ölü

Viranşehir'de silahlı kavga: 1 ölü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kavgada silahla başından vurulan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kavga, Viranşehir ilçesindeki Karacadağ Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada başından silahla vurulan ve ağır yaralanan Sıraç Bahçeci kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparak, Sıraç'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sıraç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.