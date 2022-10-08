Şanlıurfa haberi... Viranşehir'de silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Şanlıurfa haberi... Viranşehir'de silahlı kavga: 1 ölü

08.10.2022 16:34

Şanlıurfa haber: Viranşehir'de silahlı kavga: 1 ölü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kavgada silahla başından vurulan genç hayatını kaybetti.

Viranşehir'de silahlı kavga: 1 ölü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kavgada silahla başından vurulan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kavga, Viranşehir ilçesindeki Karacadağ Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada başından silahla vurulan ve ağır yaralanan Sıraç Bahçeci kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparak, Sıraç'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sıraç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa haberi... Viranşehir'de silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa haberi... Viranşehir'de silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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