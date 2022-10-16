Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa'da 102 kök Hint keneviri ile av tüfeği ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Eyyübiye ilçesindeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Şanlıurfa 'da 102 kök Hint keneviri ile av tüfeği ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

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