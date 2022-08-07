Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

07.08.2022 21:12
Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

Edinilen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Uysallı Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 2 ailenin fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada biri kadın 6 kişi, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayın ardından mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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