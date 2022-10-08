Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da aranan iki hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da aranan iki hükümlü yakalandı

08.10.2022 00:57
Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da aranan iki hükümlü yakalandı

Edinilen Şanlıurfa gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Haliliye ilçesinde saklandığını tespit ettiği Ö.K.'yi operasyonla yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Z.'nin Viranşehir ilçesinde saklandığını belirledi. O.Z. ekiplerce yapılan operasyonla yakalandı. Firari 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Haliliye, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da aranan iki hükümlü yakalandı - Son Dakika

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