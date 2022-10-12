Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), 29 Eylül 2022 tarihinde Hilvan Açık Ceza İnfaz Kurumu 'ndan firar eden ve hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Açık Ceza İnfaz Kurumu, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Son Dakika

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