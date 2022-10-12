Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 29 Eylül 2022 tarihinde Hilvan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Haliliye ilçesindeki saklandığı adreste yakalanan Z.T, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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