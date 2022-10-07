Son dakika haber... Şanlıurfa'da kaza anları... Otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa böyle çarptı - Son Dakika
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da kaza anları... Otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa böyle çarptı

07.10.2022 15:04

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da kaza anları... Otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa böyle çarptı Şanlıurfa'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, şehir polis kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'da kaza anları... Otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa böyle çarptı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, şehir polis kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yayalar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise olay yerinde hızla uzaklaştı. Kaza ve sürücünün olay yerinde yaralıları bırakarak kaçtığı anlar şehir polis kameralarına yansıdı.

Karaköprü ve Haliliye ilçesinde yaşanan iki diğer kazada ise yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Şanlıurfa'da kaza anları... Otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa böyle çarptı - Son Dakika

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