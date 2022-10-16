Şanlıurfa haberi: Şanlıurfa'da kenevir bitkisi ile tüfek ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa haberi: Şanlıurfa'da kenevir bitkisi ile tüfek ele geçirildi

16.10.2022 13:09
Şanlıurfa haberi: Şanlıurfa'da kenevir bitkisi ile tüfek ele geçirildi

Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde jandarma tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 102 kök kenevir bitkisi ile tüfek ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde jandarma tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 102 kök kenevir bitkisi ile tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aldıkları İstihbaratta S.K. ve F.K. isimli şahısların kaldığı adreste kenevir bitkisi yetiştirildiğini öğrendi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği yardımıyla arama yaptı. Yapılan aramada 102 kök kenevir bitkisi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa haberi: Şanlıurfa'da kenevir bitkisi ile tüfek ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa haberi: Şanlıurfa'da kenevir bitkisi ile tüfek ele geçirildi - Son Dakika
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