Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da üzerine pulluk devrilen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da üzerine pulluk devrilen çocuk hayatını kaybetti

17.10.2022 14:56
Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da üzerine pulluk devrilen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa bölgesinden gelen habere göre Şanlıurfa'da üzerine traktöre bağlı pulluk devrilen çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da üzerine traktöre bağlı pulluk devrilen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halinde bulunan traktör çevresinde oynayan Ela Nur Demir'in üzerine henüz bilinmeyen nedenle pulluk düştü. Ağır yaralanan ve yakınları tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da üzerine pulluk devrilen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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