Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halinde bulunan traktör çevresinde oynayan Ela Nur Demir'in üzerine henüz bilinmeyen nedenle pulluk düştü. Ağır yaralanan ve yakınları tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da üzerine pulluk devrilen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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