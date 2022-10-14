ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kavşakta 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Siverek- Şanlıurfa yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 63 DR 011, 34 CZP 766 ve 34 UV 6558 plakalı otomobiller, sanayi sitesi kavşağında çarpıştı. Zincirleme kazada hasar gören araçlarda bulunan İhsan Turgut (41), Veysi Turgut (66), Bekir Hakan Çavuşoğlu (28) Mücahit Coşkuner (46) ve İbrahim Turgut (40) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Son Dakika