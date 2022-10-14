Son dakika gündem: ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Son Dakika
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Son dakika gündem: ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI

14.10.2022 17:00

Son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kavşakta 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kavşakta 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siverek- Şanlıurfa yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 63 DR 011, 34 CZP 766 ve 34 UV 6558 plakalı otomobiller, sanayi sitesi kavşağında çarpıştı. Zincirleme kazada hasar gören araçlarda bulunan İhsan Turgut (41), Veysi Turgut (66), Bekir Hakan Çavuşoğlu (28) Mücahit Coşkuner (46) ve İbrahim Turgut (40) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Son Dakika
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