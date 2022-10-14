Şanlıurfa haberleri! Halfeti'de kan bağışı kampanyası - Son Dakika
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Şanlıurfa haberleri! Halfeti'de kan bağışı kampanyası

14.10.2022 16:59
Şanlıurfa haberleri! Halfeti'de kan bağışı kampanyası

Gelen Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Türk Kızılay kan bağış tırı kan vermek isteyen vatandaşların bağışlarını kabul etti.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Türk Kızılay kan bağış tırı kan vermek isteyen vatandaşların bağışlarını kabul etti.

Halfeti Devlet Hastanesi önüne yerleştirilen Türk Kızılay kan bağış tırı, kan vermek isteyen vatandaşların bağışlarını kabul etti.

Halfeti Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, kan bağış tırını ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla görüştü.

Doktor Aleddin Ayyap, tüm bağışçılara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Kan verme kampanyamıza destek veren başta Kaymakamımız Zikrullah Erdoğan'a ve Halfeti halkına teşekkür ediyoruz. Bugün bağışçılarımızdan toplanan kanlar inşallah ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşarak onların sağlıklarına kavuşmalarına katkıda bulunur." dedi.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa haberleri! Halfeti'de kan bağışı kampanyası - Son Dakika

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