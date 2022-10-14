Doktor Aleddin Ayyap, tüm bağışçılara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Kan verme kampanyamıza destek veren başta Kaymakamımız Zikrullah Erdoğan'a ve Halfeti halkına teşekkür ediyoruz. Bugün bağışçılarımızdan toplanan kanlar inşallah ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşarak onların sağlıklarına kavuşmalarına katkıda bulunur." dedi.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa haberleri! Halfeti'de kan bağışı kampanyası - Son Dakika

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