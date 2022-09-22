ŞANLIURFA'DA 18 AYDA 14 BİN 262 ÇOCUK SUÇA SÜRÜKLENDİ

ŞANLIURFA Baro Başkanı Velat İzol, mağdur ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin yaptıkları araştırma sonunda hazırladıkları rapora göre, 18 aylık süreçte yaşları 12 ile 16 arasında değişen 14 bin 262 suça sürüklenen çocuk hakkında; hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan işlem yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa'da, Baro Başkanı Mehmet Velat İzol, düzenlediği toplantıda baro tarafından hazırlanan mağdur ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin rapor hazırladıklarını söyledi. Kent merkezi ve ilçelerinde 1 Ocak 2021 ile 1 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki 18 aylık süreçte yapılan incelemede, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak gibi suçlardan toplam 14 bin 262 çocuğun suça sürüklendiğini belirten Baro Başkanı Velat İzol, 'Geleceğimizin mimarları olan bugünün çocuklarına, yeterli ilgi, sevgi, eğitim, koruyucu ve destekleyici tedbir sunmadan sağlıklı bir neslin oluşacağını kabul etmek, işi şansa bırakmaktan başka bir şey değildir. Bizler Şanlıurfa Barosu olarak, ceza adalet sisteminin içinde yer alan mağdur ve suça sürüklenen çocukları esasen mağdur olarak kabul etmekte ve bu çocuklara hukuki destekte bulunmak için meslektaşımızla var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz. 1 Ocak 2021 ile 1 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki 18 aylık dönemde, suça sürüklenen çocuk sayısı 14 bin 262'dir. Bu sayının yüzde 10'nu 12 yaşından küçük çocuklar oluşturmakta iken, yüzde 21'ini 12- 15 yaş aralığında, yüzde 69'nu ise 15-18 yaş aralığında yer alan çocuklar oluşturmaktadır. Bunlar genellikle hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanın ve bulundurma suçundan kayıt altına alınmış çocuklar oluşturmaktadır dedi.

988 ÇOCUK İSTİSMARA UĞRADI

Kentteki çocuk istismarı olaylarıyla ilgili verileri de paylaşan İzol, Şanlıurfa'da 1,5 yılda 107'si 12 yaşından küçük erkek çocuğu olmak üzere, 988 çocuk istismar mağduru oldu. Çocuğun cinsel istismarı suçundan suça sürüklenen çocuk sayısı ise 166. Aynı süreçte reşit olmayanla cinsel ilişki suçu sebebiyle 1061 çocuğun da mağdur olduğunu biliyoruz. Bu çocukların yüzde 93'ü 15-18 yaşları arasında yer alıyor diye konuştu.