Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da 52 bin 994 sikke, 39 bin 202 sahte Reşat altını ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da 52 bin 994 sikke, 39 bin 202 sahte Reşat altını ele geçirildi

08.10.2022 19:36
Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da 52 bin 994 sikke, 39 bin 202 sahte Reşat altını ele geçirildi

Şanlıurfa 3. sayfa haberi: Şanlıurfa'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 52 bin 994 sikke, çeşitli figürlerde 52 obje ve 39 bin 202 sahte Reşat altını ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 52 bin 994 sikke, çeşitli figürlerde 52 obje ve 39 bin 202 sahte Reşat altını ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, üzerinde çeşitli ibare ve figürler bulunan 52 bin 994 sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 52 obje, 39 bin 202 sahte Reşat altını ve altın basımında kullanılan materyaller ile 127 mühür kalıbı ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da 52 bin 994 sikke, 39 bin 202 sahte Reşat altını ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da 52 bin 994 sikke, 39 bin 202 sahte Reşat altını ele geçirildi - Son Dakika
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