ŞANLIURFA - 95 kök Hint keneviri ile av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
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ŞANLIURFA - 95 kök Hint keneviri ile av tüfeği ele geçirildi

19.10.2022 15:22

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 95 kök Hint keneviri ile av tüfeği ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 95 kök Hint keneviri ile av tüfeği ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.B'nin Hint keneviri yetiştirdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, mısır tarlası içinde 95 kök Hint keneviri ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA
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Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - 95 kök Hint keneviri ile av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

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