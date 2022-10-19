ŞANLIURFA - 95 kök Hint keneviri ile av tüfeği ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 95 kök Hint keneviri ile av tüfeği ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.B'nin Hint keneviri yetiştirdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, mısır tarlası içinde 95 kök Hint keneviri ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
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