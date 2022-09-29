ŞANLIURFA'DA ÇİFTÇİLER, PAMUK FİYATININ DÜŞÜK OLDUĞU GEREKÇESİYLE EYLEM YAPTI - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA ÇİFTÇİLER, PAMUK FİYATININ DÜŞÜK OLDUĞU GEREKÇESİYLE EYLEM YAPTI

29.09.2022 16:10

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde bir grup çiftçi, pamuğun taban fiyatının düşük olduğu gerekçesiyle eylem yaptı.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde bir grup çiftçi, pamuğun taban fiyatının düşük olduğu gerekçesiyle eylem yaptı.

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezleri arasındaki Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çiftçiler, Çukobirlik tarafından pamuk taban fiyatının 21 lira olarak açıklamasına tepki gösterdi. Açıklanan taban fiyatından memnun olmayan bir grup çiftçi, Şanlıurfa-Harran kara yolunu kapatıp eylem yapmak için toplandı. Bölgeye zırhlı araçlarla jandarma ekipleri sevk edildi. Grup adına konuşan pamuk üreticisi İbrahim Toygar, taban fiyatlarının çok düşük olarak açıklamasından dolayı mağdur olduklarını belirterek, Geçen yıla göre tarım girdi fiyatlarının yüzde 300 artış göstermesi, elektrik fiyatlarının yüzde 140 zamlanmasından dolayı zor günler geçiren çiftçiler, umutlarını pamuk taban fiyatlarının yüksek olmasına bağladı. Bu yıl Çukobirlik tarafından açıklanan taban fiyatı çiftçilerimizi zora soktu dedi.

'İPLİK İHTACATI DURDURULSUN'

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ise çiftçilerin haklı olduğunu belirterek, Bu yıl girdiler yüzde 300 kat arttı. Durum böyle olunca çiftçilerimiz zor günler geçirmeye başladı. Bir an önce Türki Cumhuriyetleri'nden gelen iplik ihracatının durdurulması lazımdır. Buna bir kota konulması gerekiyor. Şu anda çiftçilerimiz iflas etmiş durumdadır. Pamuk çok ciddi bir üründür. Bir an önce bu taban fiyatının iyileştirilmesi gerekiyor. Böyle giderse önümüzdeki yıl kimse pamuk ekmeyecektir diye konuştu.

Açıklamanın ardından pamuk tarlasına geçen çiftçiler, gıyabi cenaze namazı kılıp eylemlerini sonlandırdı.

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Kaynak: DHA

Çukobirlik, Şanlıurfa, Harran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA ÇİFTÇİLER, PAMUK FİYATININ DÜŞÜK OLDUĞU GEREKÇESİYLE EYLEM YAPTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA ÇİFTÇİLER, PAMUK FİYATININ DÜŞÜK OLDUĞU GEREKÇESİYLE EYLEM YAPTI - Son Dakika
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