Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da fırtına zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da fırtına zor anlar yaşattı

17.10.2022 17:07

Şanlıurfa 3. sayfa haberi: Şanlıurfa'da fırtına zor anlar yaşattıŞANLIURFA Şanlıurfa'da etkili olan fırtına cadde ce sokaklarda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa'da fırtına zor anlar yaşattı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da etkili olan fırtına cadde ce sokaklarda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde ani fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bir anda şehri toz bulutu sardı. Cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Fırtınada birçok işyerine ait tabelalar devrildi. Kısa süren fırtına daha sonra yerini yağmur yağışına bıraktı.

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Fırtına, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da fırtına zor anlar yaşattı - Son Dakika

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