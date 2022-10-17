Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da fırtına zor anlar yaşattı

Şanlıurfa'da fırtına zor anlar yaşattı
ŞANLIURFA Şanlıurfa'da etkili olan fırtına cadde ce sokaklarda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kent merkezinde akşam saatlerinde ani fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bir anda şehri toz bulutu sardı. Cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Fırtınada birçok işyerine ait tabelalar devrildi. Kısa süren fırtına daha sonra yerini yağmur yağışına bıraktı.
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