Kent merkezinde akşam saatlerinde ani fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bir anda şehri toz bulutu sardı. Cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Fırtınada birçok işyerine ait tabelalar devrildi. Kısa süren fırtına daha sonra yerini yağmur yağışına bıraktı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Fırtına, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da fırtına zor anlar yaşattı - Son Dakika

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