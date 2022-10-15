Yapılan denetimlerde 6 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı olduğu tespit edilen 2 araç ele geçirildi.

Kaynak: AA

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa'da 'Göbeklitepe-1' denetiminde 26 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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