Son dakika haber... Şanlıurfa'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne 5 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne 5 gözaltı

09.10.2022 17:00

Son dakika haber... - Şanlıurfa'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne 5 gözaltı Şanlıurfa'da Halkların Demokratik Partisi cezaevlerinde hak ihlalleri olduğu gerekçesiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

- Şanlıurfa'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne 5 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Halkların Demokratik Partisi cezaevlerinde hak ihlalleri olduğu gerekçesiyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama sonrası izinsiz yürüyüş yapan grup ile polis arasında çıkan arbede sonucu 5 kişi gözaltına alındı.

HDP Şanlıurfa İl Teşkilatı ve çeşitli illerden gelen milletvekilleri, cezaevlerinde hak ihlalleri olduğu gerekçesiyle durumu protesto etmek için Haliliye ilçesindeki Topçu Meydanında basın açılaması yaptı. Türkçe ve Kürtçe yazılı pankartların açıldığı basın açıklaması sonrası bir grup yürüyüş yapmak istedi. Emniyet ekipleri yürüyüşe izin vermeyince gerginlik çıktı. Göstericiler ile polis arasında çıkan arbede sonrası 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Şanlıurfa'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne 5 gözaltı - Son Dakika

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