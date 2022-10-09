ŞANLIURFA'DA, ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATAN 5 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA, ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATAN 5 KİŞİYE GÖZALTI

09.10.2022 16:36

ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu grup basın açıklaması yaptı.

ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu grup basın açıklaması yaptı. Açıklama sonrası slogan atıp yürüyüşe geçen gruba, polis müdahale ederek 5 kişiyi gözaltına aldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde Şanlıurfa'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan için Topçu Meydanı'nda 'Özgürlüğe Yürüyoruz' başlığı altında basın açıklaması yapıldı. Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup açıklama yaptıktan sonra parti binasına doğru yürüyüşe geçti. Öcalan lehine slogan atarak yürüyen gruba polis müdahale edince gerginlik çıktı. Polis slogan atan 5 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Öte yandan polis ekipleri HDP il binası önünde önlemlerini artırdı.(DHA)

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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Şanlıurfa, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA, ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATAN 5 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA, ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATAN 5 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika
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