Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun Tülmen kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 YL 698 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada aralarında çocukların da olduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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