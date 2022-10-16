Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun Tülmen kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 YL 698 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada aralarında çocukların da olduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Adıyaman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

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