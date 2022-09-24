Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hüseyin Koç (32), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Hüseyin Koç, ağır yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine mahalleye giden sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Koç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.