Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü

24.09.2022 21:36
Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü

Gelen Şanlıurfa haberine göre ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hüseyin Koç (32), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hüseyin Koç (32), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Hüseyin Koç, ağır yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine mahalleye giden sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Koç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Hüseyin Koç, Viranşehir, Yenişehir, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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