Karacadağ Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

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