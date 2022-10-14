Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

14.10.2022 12:12
Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Şanlıurfa 3. sayfa haberine göre Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Takibe alınan O.D. ve H.L. isimli şahısların adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 203 gram toz esrar maddesi ile 652 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika
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