Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Takibe alınan O.D. ve H.L. isimli şahısların adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 203 gram toz esrar maddesi ile 652 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA