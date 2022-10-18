Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonunda 40 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonunda 40 zanlı yakalandı

18.10.2022 08:18

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 300 polisin katılımıyla düzenlenen "Kökünü kurutma-2" uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 300 polisin katılımıyla düzenlenen "Kökünü kurutma-2" uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 300 polisin katılımıyla kent merkezi, Suruç, Siverek ve Ceylanpınar ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen 54 sokak satıcısına yönelik eş zamanlı "Kökünü kurutma-2" operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 700 gram esrar, 81 gram toz esrar, 93 uyuşturucu hap, hassas terazi gibi malzemeler ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon devam ediyor.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonunda 40 zanlı yakalandı - Son Dakika

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