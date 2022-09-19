Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa'da yumruk yumruğa kavga kamerada - Son Dakika
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Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa'da yumruk yumruğa kavga kamerada

19.09.2022 14:22
Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa'da yumruk yumruğa kavga kamerada

Şanlıurfa bölgesinden gelen habere göre ŞANLIURFA'da bir alışveriş merkezinin restoran kısmında iki grup arasında çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞANLIURFA'da bir alışveriş merkezinin restoran kısmında iki grup arasında çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karakoyunlu Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinin teras katındaki restoran bölümünde dün iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, bu kişilerin yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa kavga sırasında restoranda yemek yiyen bazı kişiler, masalarından kalkıp dışarı çıktı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


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Kaynak: DHA

Karakoyunlu, alışveriş, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa'da yumruk yumruğa kavga kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa'da yumruk yumruğa kavga kamerada - Son Dakika
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