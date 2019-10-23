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Son Dakika Güncel Şanlıurfa hafif ticari araç park halindeki araçlara çarparak bakkala daldı

Şanlıurfa hafif ticari araç park halindeki araçlara çarparak bakkala daldı

57 dakika önce

Hafif ticari araç park halindeki araçlara çarparak bakkala daldıŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bakkala daldı.

Hafif ticari araç park halindeki araçlara çarparak bakkala daldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bakkala daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, iş yerindeki 2 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Delidolu'nun kullandığı 33 AGT 34 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak caddede park halindeki araçlarla çarptıktan sonra bir bakkala daldı. Kazada, iş yeri sahibi Emin Doğan ile yanındaki Eyüp Sabri Sela yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza anı ise başka bir işyerindeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Şanlıurfa hafif ticari araç park halindeki araçlara çarparak bakkala daldı

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:54 Kaynak: DHA
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