ŞANLIURFA Halfeti'de kara gülün ardından yeşil gül yetiştirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞANLIURFA Halfeti'de kara gülün ardından yeşil gül yetiştirilecek - Son Dakika

ŞANLIURFA Halfeti'de kara gülün ardından yeşil gül yetiştirilecek

6 saat önce

Halfeti'de kara gülün ardından yeşil gül yetiştirilecekŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde yetişen kara gülden sonra aynı bölgede yeşil gül yetiştirilmesine başlandı.

Halfeti'de kara gülün ardından yeşil gül yetiştirilecek

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde yetişen kara gülden sonra aynı bölgede yeşil gül yetiştirilmesine başlandı. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, kokusu ile parfüm markalarının ilgi gösterdiği kara gül üretimini arttıracaklarını söyledi. Albayrak, ilçede yetiştirilen ve kara gül ile benzerlikler gösteren yeşil gül üretimi için sera çalışması yaptıklarını da kaydetti.

Dünyada sadece Halfeti'de yetişen, yetiştiği topraktan görünümünü ve kokusunu alan kara gül, ilkbaharın gelişiyle birlikte çiçek açtı. Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2013 yılında 'sakin şehir' ağına dahil edilen Halfeti'de kara gül, bu yıl ilkbaharı koronavirüs salgınından dolayı ziyaretsiz karşılıyor. Her yıl ilkbaharda ziyaretçi akınına uğrayan kara gül serası bu sene bahara ziyaretçisiz girdi. Halfeti Belediyesi'ne ait kara gül serasında ilgi çeken kara gülden üretilen lokum, çikolata ve kolonyaya da yoğun ilgi gösteriliyor.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, daha çok kara gül üretebilmek için 5 dönümlük yeni bir sera kuracaklarını açıkladı. Karagül serasını 2 yıl önce açtıklarını anlatan Albayrak, burada yetiştirilen kara gülü kurutup paketleyerek turistlere sattıklarını ifade ederek, "Buradan elde edilen gelirle de hem seranın bakımını sağlıyoruz, hem de kara gülün üretim alanlarını çoğaltmaya çalışıyoruz. Şu anda dikim bekleyen yaklaşık 6 bin adet gül fidemiz var. Bunları da yine kuracağımız 5 dönümlük yeni seramızda yetiştireceğiz. Bu sera kurulduktan sonra seri üretime geçeceğiz. İşte karagülün paketlenmesini ondan sonra turizme yönelik satışını gerçekleştireceğiz. Şu anda da Halk Eğitim Müdürlüğümüzle beraber kara gül reçeli ve çikolatası üretiyoruz. Kara gülden üretebileceğimiz ürünlerin çeşidini arttırma gayreti içerisindeyiz? dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ PARFÜM MARKALARI KARA GÜLÜN PEŞİNDE

Dünyaca ünlü bir parfüm markasının kara gül kokusuyla parfüm ürettiğini belirten Albayrak, 2 ay önce bir başka firmanın da kendileriyle temasa geçtiğini dile getirdi. Dünyaca ünlü firmaların kara gülden parfüm üretmeyi planladığını aktaran Albayrak, "Kara gülün kolonya, parfüm ve gül suyu şeklinde üretilip satılması için uğraşıyoruz. Böylelikle bir kara gül pazarının oluşmasını istiyoruz. Bu da Halfeti'ye ekonomik anlamda ciddi katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

KARA GÜLÜN ARDINDAN YEŞİL GÜL

Bu yıl kara gülün yanı sıra yeşil gül de ürettikleri bilgisini veren Albayrak, "Yeşil gül de Halfeti'ye endemik bir tür. Şu anda bizim yeşil gülle ilgili de sera çalışmamız var. İnşallah o serayı da Eylül ayında açmış olacağız ve yeşil gülün de seri üretimini gerçekleştireceğiz" dedi.

Her yıl ilkbaharda yetişen kara gülü görmek isteyenlerin ziyaret ettiği Halfeti, bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründü. İlçe sakinleri, bir an önce salgının sona ermesiyle yerli ve yabancı turistlerin kara gül ve Halfeti'nin diğer güzelliklerini görmesini arzuladıklarını kaydetti.

ŞANLIURFA Halfeti'de kara gülün ardından yeşil gül yetiştirilecek

Şeref Albayrak, Halfeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 09:42 Kaynak: DHA


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