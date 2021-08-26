Şanlıurfa Haliliye Belediyesi tarafından yüzlerce kilo atık, geri dönüşüme kazandırıldı

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında kurulan Sıfır Atık Marketinde, yüzlerce kilo kağıt ile bitkisel atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı.

Haliliye Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile geçirdiği geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında Devteyşti mahallesinde Sıfır Atık Market kurdu.

Geri dönüşüm noktasında önemli rol oynayan market kapsamında vatandaşlar, getirdikleri atıkların karşılığında temizlik malzemesi alarak, hem ev gereçlerine hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor. Atıkların gramajları karlığında puan sistemiyle çalışan marketten son 3 ay içerisinde binlerce aile faydalandı.

Sıfır Atık Markete; son üç ay içerisinde toplamda 21. 640 kg karton, kağıt ve benzeri atıklar, 1. 500 adet pil, 2. 226 litre bitkisel atık yağ ve 974 kilogram cam atıkları getirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında ilçedeki farklı noktalara geri dönüşüm atık noktaları kurulmuştu. Haber Merkezi

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.