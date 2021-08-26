Şanlıurfa Haliliye Belediyesi tarafından yüzlerce kilo atık, geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa Haliliye Belediyesi tarafından yüzlerce kilo atık, geri dönüşüme kazandırıldı

26.08.2021 01:39
Şanlıurfa Haliliye Belediyesi tarafından yüzlerce kilo atık, geri dönüşüme kazandırıldı

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında kurulan Sıfır Atık Marketinde, yüzlerce kilo kağıt ile bitkisel atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı.

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında kurulan Sıfır Atık Marketinde, yüzlerce kilo kağıt ile bitkisel atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı.

Haliliye Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile geçirdiği geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında Devteyşti mahallesinde Sıfır Atık Market kurdu.

Geri dönüşüm noktasında önemli rol oynayan market kapsamında vatandaşlar, getirdikleri atıkların karşılığında temizlik malzemesi alarak, hem ev gereçlerine hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor. Atıkların gramajları karlığında puan sistemiyle çalışan marketten son 3 ay içerisinde binlerce aile faydalandı.

Sıfır Atık Markete; son üç ay içerisinde toplamda 21. 640 kg karton, kağıt ve benzeri atıklar, 1. 500 adet pil, 2. 226 litre bitkisel atık yağ ve 974 kilogram cam atıkları getirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında ilçedeki farklı noktalara geri dönüşüm atık noktaları kurulmuştu. Haber Merkezi

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Şanlıurfa Haliliye Belediyesi tarafından yüzlerce kilo atık, geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika

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