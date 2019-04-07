Şanlıurfa Halkına Beyazgül'den Teşekkür
9 dakika önce
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yoğun tebrik ziyaretlerinden dolayı tüm Şanlıurfa halkına teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül
, yoğun tebrik ziyaretlerinden dolayı tüm Şanlıurfa
halkına teşekkür etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin
Beyazgül, cuma günü görevi devralmasının ardından hafta sonu Büyükşehir bünyesine bağlı Sakıbın Köşkü'nde tebrik kabullerini sürdürdü. Şehir merkezinin yanı sıra tüm ilçelerden gelen her yaştan vatandaşla kucaklaşan Beyazgül, yoğun ilgiden dolayı tüm Şanlıurfa halkına teşekkür etti. AK Parti
İl Başkanı Bahattin Yıldız
, Milletvekili Mehmet Ali Cevheri
ve ilçe belediye başkanlarının da eşlik ettiği tebrik kabulleri ile ilgili bir değerlendirme yapan Beyazgül, "Hemşehrililerimize ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız sevgi ve muhabbetle bizlerle kucaklaşıyor. Tüm Şanlıurfalı hemşehrilerime sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:43 Kaynak: İHA
Anne İnek, Ölen Yavrusunun Peşinden Kilometrelerce Yürüdü
Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum!
Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler
Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442