Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Harbetsuvan Tepe'de Göbeklitepe'ye benzer yapılar bulundu
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Şanlıurfa Harbetsuvan Tepe'de Göbeklitepe'ye benzer yapılar bulundu

36 dakika önce

Şanlıurfa'da Harbetsuvan Tepe'de yapılan kazılarda Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen bazı eserlere rastlanıldığı belirtildi. Göbeklitepe, dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olarak biliniyordu

Şanlıurfa Harbetsuvan Tepe'de Göbeklitepe'ye benzer yapılar bulundu, System.String[]

Şanlıurfa'da Harbetsuvan Tepe'de yapılan kazılarda Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen bazı eserlere rastlanıldığı belirtildi.


İlk kez 1963 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Göbeklitepe, dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu ve tapınağı olarak biliniyordu.

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Göbeklitepe, Şanlıurfa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:15 
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