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Şanlıurfa Harran'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 gözaltı

1 saat önce

Harran'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 gözaltıŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Harran'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 gözaltı
ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Harran'a bağlı Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Göçer ile Demirbaş ailesinin bireyleri, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Halil Göçer ile İsmail ve Mehmet Demirbaş, kavgada ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Göçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Halil Göçer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası toprağa verilmek üzere bugün ailesine teslim edildi.
Öte yandan kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şanlıurfa Harran'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:50 Kaynak: DHA
Halil Göçer, Harran, Güncel
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